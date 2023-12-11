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Нарышкин: Запад рассматривает Залужного как возможную замену Зеленскому

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в западных государствах рассматривают главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены Владимиру Зеленскому. 
Нарышкин: Запад рассматривает Залужного как возможную замену Зеленскому
  • РИА Новости

Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР. 

Отмечается, что в ноябре в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС, в кулуарах которой было сказано, что возможным преемником Зеленского на посту главы государства мог бы стать Залужный или руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Также в качестве возможных преемников рассматриваются глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его бывший советник Алексей Арестович* и мэр Киева Виталий Кличко.

Нарышкин рассказал, что среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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