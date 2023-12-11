Нарышкин: Запад рассматривает Залужного как возможную замену Зеленскому
- РИА Новости
Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.
Отмечается, что в ноябре в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС, в кулуарах которой было сказано, что возможным преемником Зеленского на посту главы государства мог бы стать Залужный или руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Также в качестве возможных преемников рассматриваются глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его бывший советник Алексей Арестович* и мэр Киева Виталий Кличко.
Нарышкин рассказал, что среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.