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Глава СВР Нарышкин: Запад всё чаще обсуждает необходимость замены Зеленского

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Западные страны стали активнее обсуждать необходимость заменить Владимира Зеленского, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, соответствующие сведения поступают в службу внешней разведки. Нарышкин добавил, что среди причин — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.

«Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампостпреда России в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что западные страны начали готовить почву для смены элит на Украине.

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