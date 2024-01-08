Глава МИД Кулеба: союзники не просят Украину заморозить конфликт с Россией

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что западные союзники не просят Украину вести переговоры с Россией о замораживании конфликта.

Об этом дипломат заявил в интервью газете El País.

«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны», — сказал он.

По словам Кулебы, никто «не может осмелиться» предложить Украине такой вариант.

На недавней встрече с военными в госпитале им. Вишневского, которая состоялась 1 января, президент Владимир Путин сообщил, что Россия желает завершить конфликт на Украине, но на своих условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.