Финансовая помощь Запада — анестезия для Украину, и без «внешних подпорок» она столкнётся с разрушительными процессами, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Так он прокомментировал данные о платёжном балансе Украины за январь-ноябрь 2023 года.

По словам эксперта, баланс пока что положительный — это обеспечивает внешнее кредитование. Но при этом отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, что составляет более 20% ВВП.

«Внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, "обезболила" экономические шоки, но не убрала их... Самые разрушительные процессы начнутся у нас в случае, если внешние подпорки начнут убирать», — написал Кущ в своём Facebook*.

Экономист сравнил помощь Запада с «финансовой анестезией» — по его словам, так Украине не дают «погибнуть от болевого шока». Вместе с этим Кущ отметил, что наркоз ослабевает и пациент приходит в себя, но при этом операция продолжается.

Украинский министр социальной политики Оксана Жолнович ранее заявила, что власти Украины не исключают отмену запланированной с 1 марта индексации пенсий, если Запад не пришлёт Киеву финансовую помощь.

Также первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times отметила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Украина не в состоянии разрушить экономику России, сама украинская экономика уже полностью разрушена — «там ничего не осталось», страна существует только на «подачках».

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