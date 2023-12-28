Украинский министр: на Украине не будет индексации пенсий без помощи Запада

Украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что власти Украины не исключают отмену запланированной с 1 марта индексации пенсий, если Запад не пришлёт Киеву финансовую помощь.

Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».

«Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации», — сказала Жолнович.

При этом она утверждает, что на выплату базовых пенсий власти средства найдут.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.