Украинский министр: на Украине не будет индексации пенсий без помощи Запада
- AFP
Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».
«Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации», — сказала Жолнович.
При этом она утверждает, что на выплату базовых пенсий власти средства найдут.
Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.