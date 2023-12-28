RT в Telegram
Подпишись

Украинский министр: на Украине не будет индексации пенсий без помощи Запада

Короткая ссылка
Украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что власти Украины не исключают отмену запланированной с 1 марта индексации пенсий, если Запад не пришлёт Киеву финансовую помощь.
Украинский министр: на Украине не будет индексации пенсий без помощи Запада
  • AFP

Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».

«Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации», — сказала Жолнович.

При этом она утверждает, что на выплату базовых пенсий власти средства найдут.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить