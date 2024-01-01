Путин: украинская экономика уже полностью разрушена, Киев «клянчит» деньги

Украина не в состоянии разрушить экономику России, сама украинская экономика уже полностью разрушена — «там ничего не осталось», страна существует только на «подачках», заявил российский президент Владимир Путин.

«Все ездят там руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов. У нас другая совершенно ситуация», — сказал глава государства на встрече с военнослужащими, которые восстанавливаются после ранений, полученных в зоне СВО.

RT ведёт трансляцию.

28 декабря агентство Bloomberg сообщило, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Украины с целью обсуждения предоставления финансирования Киеву.

Также Шмыгаль сообщил, что украинское правительство решило сократить с 1 января 20 тыс. вакансий государственных служащих.