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Bloomberg: Шмыгаль попросил доноров о срочной встрече по финансированию Украины

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Украины с целью обсуждения предоставления финансирования Киеву.
Bloomberg: Шмыгаль попросил доноров о срочной встрече по финансированию Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо украинского премьера. 

В письме Шмыгаль подчеркнул, что с целью поддержания макроэкономической стабильности Киеву необходимо получить нужные средства с января 2024 года.

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м», — говорится в публикации.

Он добавил, что Украина не в состоянии ждать до марта средств для финансирования её социальных нужд.

Ранее первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

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