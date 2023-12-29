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Правительство Украины решило сократить 20 тысяч вакансий госслужащих

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Украинское правительство решило сократить с 1 января 20 тыс. вакансий государственных служащих.
Правительство Украины решило сократить 20 тысяч вакансий госслужащих
  • AFP
  • © CLODAGH KILCOYNE

Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он сообщил, что утверждается документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей, согласно которому 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад и 30% — премии.

«Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тыс.», — заявил премьер Украины.

По словам Шмыгаля, «это только первый этап».

Ранее первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

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