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Изменения в мобилизации на Украине затронут мужчин за границей

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Изменения в порядке мобилизации на Украине затронут мужчин, находящихся за границей, заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернёв.

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — приводи его слова украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

Ранее бывшая внештатная помощница Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

В декабре в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся забрать его военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.

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