Гладков: раненную в Белгороде девочку с серьёзной травмой перевезли в Москву

Девочку, которая получила серьёзное ранение в результате удара ВСУ по Белгороду, перевезли в Москву для лечения, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжёлой ситуацией», — сказал он.

Губернатор отметил, что сейчас в областных и московских лечебных учреждениях остаются 66 человек, получивших ранения из-за атаки ВСУ.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.