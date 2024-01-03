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Боррель согласился с Сикорским по поводу поставок Украине дальнобойных ракет

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, они обсудили «растущее беспокойство» из-за усилившихся авиаударов ВС России по объектам на Украине.

«Мы договорились о необходимости усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», — написал Боррель в X (ранее Twitter).

Стороны также обсудили пути усиления мер против обхода санкций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что слова Сикорского «не что иное, как провокация к развязыванию конфликта с НАТО».

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, реагируя на призыв МИД Польши предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по России, предупредил, что в случае реализации таких планов весь мир будет знать имена политических провокаторов, толкающих его к Третьей мировой войне.

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