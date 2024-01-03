RT в Telegram
Подпишись

Депутат назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.
Депутат назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Депутат назвал данное заявление провокацией.

«Это не что иное, как провокация к развязыванию конфликта с НАТО. И это очень опасное и серьёзное заявление», — считает Чепа.

Собеседник RT отметил, что «от безысходности» европейские страны заходят всё дальше и дальше в своих заявлениях.

Парламентарий также напомнил, что все страны НАТО действуют по указке Соединённых Штатов Америки.

Ранее новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для «ударов по России».

Сикорский считает, что такие ракеты позволят украинским войскам «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить