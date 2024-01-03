Депутат назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

Депутат назвал данное заявление провокацией.

«Это не что иное, как провокация к развязыванию конфликта с НАТО. И это очень опасное и серьёзное заявление», — считает Чепа.

Собеседник RT отметил, что «от безысходности» европейские страны заходят всё дальше и дальше в своих заявлениях.

Парламентарий также напомнил, что все страны НАТО действуют по указке Соединённых Штатов Америки.

Ранее новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для «ударов по России».

Сикорский считает, что такие ракеты позволят украинским войскам «уничтожить стартовые площадки и командные центры».