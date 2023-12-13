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Глава МИД Польши Сикорский: новое правительство продолжит поддержку Украины

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новое польское правительство будет продолжать политику поддержки Украины.
Глава МИД Польши Сикорский: новое правительство продолжит поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем продолжать политику поддержки Украины как в обороне против российского империализма, так и в европейских стремлениях Украины», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД также отметил, что Украина будет приоритетом политики Польши в сфере безопасности и ситуации в Европе.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

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