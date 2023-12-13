Глава МИД Польши Сикорский: новое правительство продолжит поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новое польское правительство будет продолжать политику поддержки Украины.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем продолжать политику поддержки Украины как в обороне против российского империализма, так и в европейских стремлениях Украины», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД также отметил, что Украина будет приоритетом политики Польши в сфере безопасности и ситуации в Европе.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.