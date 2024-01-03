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Глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России

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Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для «ударов по России».
Глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России
  • AP
  • © Alex Babenko

В своём аккаунте в соцсети X Сикорский заявил, что Запад должен ответить на «последнее нападение на Украину», предоставив Киеву ракеты большой дальности. 

Сикорский считает, что такие ракеты позволят украинским войскам «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

Ранее сообщалось, что Сикорский свой первый заграничный визит совершил на Украину.

До этого он заявил, что новое польское правительство будет продолжать политику поддержки Украины.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек. 

2 января в результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, ещё один человек погиб.

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