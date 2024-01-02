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ВС России нанесли удары по объектам производства ракет и БПЛА в Киеве

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Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.
ВС России нанесли удары по объектам производства ракет и БПЛА в Киеве
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

В том числе речь идёт о предприятиях, выполнявших заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения.

Также целью удара российских войск стали места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые Запад поставил украинской армии. 

Отмечается,что все цели поражены.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины утром 2 января звучали 3,5 часа.

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