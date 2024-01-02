Сирены воздушной тревоги на Украине звучали 3,5 часа
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Соответствующие данные опубликованы на официальном украинском ресурсе по оповещению о тревогах.
В настоящее время тревога на большей части страны уже отменена.
Сирены продолжают звучать только в Николаевской и Днепропетровской областях.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.
Военная хроника сообщила, что по военным объектам на Украине с раннего утра наносится массированный удар.