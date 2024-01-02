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Сирены воздушной тревоги на Украине звучали 3,5 часа

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Сирены воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины утром 2 января звучали 3,5 часа.
Сирены воздушной тревоги на Украине звучали 3,5 часа
  • Gettyimages.ru

Соответствующие данные опубликованы на официальном украинском ресурсе по оповещению о тревогах.

В настоящее время тревога на большей части страны уже отменена.

Сирены продолжают звучать только в Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.

Военная хроника сообщила, что по военным объектам на Украине с раннего утра наносится массированный удар.

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