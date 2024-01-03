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Слуцкий: на каждый удар по России страна будет отвечать ударами возмездия

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, реагируя на призыв МИД Польши предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по России, предупредил, что в случае реализации таких планов весь мир будет знать имена политических провокаторов, толкающих его к Третьей мировой войне.
Слуцкий: на каждый удар по России страна будет отвечать ударами возмездия
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

С призывом вооружить Киев такими ракетами выступил новый глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», — написал российский депутат в Telegram.

Он добавил, что на каждый удар Россия будет отвечать ударами возмездия.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что слова Сикорского — «не что иное, как провокация к развязыванию конфликта с НАТО».

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