Токаев: ни одну проблему в мире не решить без России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одну проблему в мире не решить без России.

Об этом он сказал в интервью Egemen Qazaqstan.

По словам Токаева, весь мир учитывает российскую позицию.

«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно и так», — сказал казахстанский лидер.

Также Токаев отметил, что мартовские президентские выборы в России будут иметь большое международное значение.

В декабре казахстанский президент подчеркнул, что Россия и Казахстан продолжат двустороннее сотрудничество, несмотря на «потрясения» в мире.

В ноябре Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на ближайшие три года.