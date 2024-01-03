Токаев: президентские выборы в России будут иметь большое международное значение

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете «Егемен Казакстан», что мартовские президентские выборы в России будут иметь большое международное значение.

По его словам, с мнением России считаются во всём мире и без её участия не решается ни одна мировая проблема.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что российский президент Владимир Путин является лидером, формирующим глобальную повестку дня.

Ранее Токаев опроверг планы провести референдум по Конституции и вновь баллотироваться.

Также сообщалось, что по всей России было собрано более 500 тыс. подписей в поддержку Путина на выборах.