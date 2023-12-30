По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах
- РИА Новости
Об этом рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.
«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс.», — цитирует её ТАСС.
Ранее народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.
Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.