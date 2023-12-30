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По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах

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По всей России к настоящему моменту собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах
  • РИА Новости

Об этом рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс.», — цитирует её ТАСС.

Ранее народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.

Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.

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