По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах

По всей России к настоящему моменту собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

РИА Новости

Об этом рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова. «По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс.», — цитирует её ТАСС. Ранее народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну. Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.