Токаев: Казахстан и Россия будут сотрудничать, несмотря на потрясения в мире
- AP
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Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
Как отметил Токаев, Россия является стратегическим партнёром Казахстана.
«И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество», — подчеркнул он.
Токаев также назвал успешным недавний визит президента России Владимира Путина в Казахстан с точки зрения придания нового импульса двусторонним отношениям.
В ноябре Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на ближайшие три года.