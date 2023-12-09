Токаев: Казахстан и Россия будут сотрудничать, несмотря на потрясения в мире

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Россия и Казахстан продолжат двустороннее сотрудничество, несмотря на «потрясения» в мире.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

Как отметил Токаев, Россия является стратегическим партнёром Казахстана.

«И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество», — подчеркнул он.

Токаев также назвал успешным недавний визит президента России Владимира Путина в Казахстан с точки зрения придания нового импульса двусторонним отношениям.

В ноябре Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на ближайшие три года.