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Токаев: Казахстан и Россия будут сотрудничать, несмотря на потрясения в мире

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Россия и Казахстан продолжат двустороннее сотрудничество, несмотря на «потрясения» в мире.
Токаев: Казахстан и Россия будут сотрудничать, несмотря на потрясения в мире
  • AP
  • © Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

Как отметил Токаев, Россия является стратегическим партнёром Казахстана.

«И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество», — подчеркнул он.

Токаев также назвал успешным недавний визит президента России Владимира Путина в Казахстан с точки зрения придания нового импульса двусторонним отношениям. 

В ноябре Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на ближайшие три года.

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