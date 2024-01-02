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Журналист Бутусов: солдаты ВСУ стараются получить ранение ради увольнения

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Военнослужащие ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения.

С таким заявлением выступил украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога.

По его словам, один из украинских пехотинцев рассказал ему, что мечтает о «тяжёлом ранении ноги».

«Я никогда не оставлю позиции, но тяжёлое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть. Потому что в таком режиме очень сложно жить», — сказал военный.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери ВСУ составили около 500 тыс.человек.

Также в MWM отметили, что планы НАТО по захвату Крыма ВСУ обернулись огромными потерями.

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