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Офицер Дэвис заявил, что потери ВСУ составили около 500 тысяч человек

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Украинские военные потеряли около 500 тыс. человек. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Офицер Дэвис заявил, что потери ВСУ составили около 500 тысяч человек
  • AP

«Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что… потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше», — сказал он на канале Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.

Ранее Дэвис заявил, что Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и больших потерь в рядах украинской армии.

По данным издания Newsweek, Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.

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