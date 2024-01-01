Украинские военные потеряли около 500 тыс. человек. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что… потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше», — сказал он на канале Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.

Ранее Дэвис заявил, что Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и больших потерь в рядах украинской армии.

По данным издания Newsweek, Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.