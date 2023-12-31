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TVL: на Украине на фоне провалов ВСУ вспомнили слова Путина о переговорах

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На Украине на фоне провалов украинских вооружённых сил вспомнили слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта.
TVL: на Украине на фоне провалов ВСУ вспомнили слова Путина о переговорах
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал TVC.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», — сообщалось в эфире.

Отмечается, что жители Украины начали осознавать огромные потери в рядах ВСУ. Это, как утверждается, заставляет их сожалеть о решении киевских властей не соблюдать Минские соглашения.

Ранее Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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