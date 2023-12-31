На Украине на фоне провалов украинских вооружённых сил вспомнили слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта.

Об этом сообщил телеканал TVC.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», — сообщалось в эфире.

Отмечается, что жители Украины начали осознавать огромные потери в рядах ВСУ. Это, как утверждается, заставляет их сожалеть о решении киевских властей не соблюдать Минские соглашения.

Ранее Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.