ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Горловку

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинцы обстреляли кассетными боеприпасами Горловку.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:00 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.