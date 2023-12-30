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Мэр Белгорода: для помощи пострадавшим разворачиваются ПВР

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Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что для помощи пострадавшим после украинского обстрела открыто пять информцентров, а также разворачиваются пункты временного размещения (ПВР).
Мэр Белгорода: для помощи пострадавшим разворачиваются ПВР
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Я понимаю, что слов утешения найти просто невозможно. Скорбим вместе с вами. Для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений открыто пять информационных центров... Разворачиваем ПВР», — сообщил глава города.

По его словам, всем, кто изъявит желание временно выехать из своих домов, власти города обеспечат такую возможность. 

Вместе с этим он добавил, что все праздничные мероприятия в городе официально отменены.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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