Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «преступлением бандеровских ублюдков»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористический удар украинцев по Белгороду «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших», — написал он во «ВКонтакте».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.