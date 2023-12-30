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Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «преступлением бандеровских ублюдков»

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористический удар украинцев по Белгороду «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «преступлением бандеровских ублюдков»
  • РИА Новости

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших», — написал он во «ВКонтакте».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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