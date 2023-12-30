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Залужный уволил советницу Мартынюк после её слов о смерти солдат ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала украинцев не бояться идти на фронт, так как «мы все не вечные».

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал он.

Залужный добавил, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Ранее Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

Отмечается, что она призвала украинских матерей «не паниковать», если их сыновьям приходят повестки.

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.

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