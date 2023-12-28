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В Донецке при обстреле ВСУ получила ранение 91-летняя женщина

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В Донецке 91-летняя женщина получила ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

«Донецк (Петровский район)... ранена женщина 1932 г. р.», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее мужчина пострадал возле ТЦ «Галактика» из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка.

Корреспондент RT Мохаммад Кассаб заявил, что Вооружённые силы Украины целенаправленно наносят удары по жизненно важным объектам Донецка.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ подвергли обстрелам территорию республики. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей.

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