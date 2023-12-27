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Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

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Мужчина пострадал возле ТЦ «Галактика» из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка.
Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.

«После сброса ВОП с беспилотника в Петровском районе по улице Добровольского на стоянке возле ТЦ «Галактика» получил ранение мужчина 1989 года рождения», — написал он в Telegram.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины подвергли обстрелам Донецкую Народную Республику. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей.

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