Пушилин: в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 человек
- РИА Новости
Руководитель ДНР уточнил, что речь идёт не только об артиллерийских обстрелах, но и о сбросе взрывоопасных предметов с украинских беспилотников.
«В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины и сброса боеприпасов с БПЛА на данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей», — отметил Пушилин в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке выросло до семи.