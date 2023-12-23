Пушилин: в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 человек

Вооружённые силы Украины 23 декабря подвергли обстрелам Донецкую Народную Республику. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Руководитель ДНР уточнил, что речь идёт не только об артиллерийских обстрелах, но и о сбросе взрывоопасных предметов с украинских беспилотников.

«В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины и сброса боеприпасов с БПЛА на данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей», — отметил Пушилин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке выросло до семи.