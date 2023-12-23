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Число пострадавших при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в Донецке выросло до семи

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Число жителей Донецка, получивших ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ, увеличилось до семи. Такую информацию привёл мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Согласно первоначальным данным, в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадали пять человек.

«По дополнительной информации, после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Бирюзова также ранена женщина 1936 года рождения», — уточнил Кулемзин в личном Telegram-канале.

Позднее мэр Донецка добавил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА ранение также получила женщина 1947 года рождения.

Ранее сообщалось о мирном жителе, получившем ранение при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ.

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