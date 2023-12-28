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Корреспондент RT: ВСУ целенаправленно бьют по жизненно важным объектам Донецка

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Корреспондент RT Мохаммада Кассаба заявил, что Вооружённые силы Украины целенаправленно наносят удары по жизненно важным объектам Донецка.
Корреспондент RT: ВСУ целенаправленно бьют по жизненно важным объектам Донецка
  • AP

Отмечается, что в результате обстрелов предприятий водо- и теплоснабжения погибли 20 человек. Кроме того, более 70 человек получили ранения.

Также стало известно, что участились случаи сброса взрывчатки с украинских беспилотников на сотрудников ЖКХ.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ подвергли обстрелам территорию республики. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей.

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