Pais: Киев известил Запад, что без его помощи 2 млн человек останутся без зарплаты

Украинские власти предупредили западные страны, что без новой финансовой помощи уже в начале 2024 года без зарплат останутся около 2 млн госслужащих и ещё 1 млн граждан не получат социальные выплаты, сообщила газета El Pais со ссылкой на оказавшийся в распоряжении анализ ситуации на Украине.

Таким образом Киев призвал Вашингтон и Евросоюз поторопиться с выделением финансовой помощи на сумму порядка €100 млрд, которые пока остаются замороженными и ждут одобрения из-за политических разногласий.

Отмечается, что Киев направил документ об анализе ситуации с бюджетом страны США, ЕС и другим западным союзникам.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.