Pais: Киев известил Запад, что без его помощи 2 млн человек останутся без зарплаты
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Таким образом Киев призвал Вашингтон и Евросоюз поторопиться с выделением финансовой помощи на сумму порядка €100 млрд, которые пока остаются замороженными и ждут одобрения из-за политических разногласий.
Отмечается, что Киев направил документ об анализе ситуации с бюджетом страны США, ЕС и другим западным союзникам.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.