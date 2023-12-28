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Pais: Киев известил Запад, что без его помощи 2 млн человек останутся без зарплаты

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Украинские власти предупредили западные страны, что без новой финансовой помощи уже в начале 2024 года без зарплат останутся около 2 млн госслужащих и ещё 1 млн граждан не получат социальные выплаты, сообщила газета El Pais со ссылкой на оказавшийся в распоряжении анализ ситуации на Украине.
Pais: Киев известил Запад, что без его помощи 2 млн человек останутся без зарплаты
  • AP

Таким образом Киев призвал Вашингтон и Евросоюз поторопиться с выделением финансовой помощи на сумму порядка €100 млрд, которые пока остаются замороженными и ждут одобрения из-за политических разногласий.

Отмечается, что Киев направил документ об анализе ситуации с бюджетом страны США, ЕС и другим западным союзникам.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.

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