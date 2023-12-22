ЦАМТО: Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России
- РИА Новости
Ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.
Он рассказал, что Киев нашёл, у кого закупить боевые самолёты, и договорился о покупке. Сделка была подтверждена, однако одно из писем о соглашении якобы попало в руки России, после чего подписание сделки сорвалось.
«Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен», — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.
Он предположил, что Бельбас имел в виду закупку российской или советской техники, ранее поставленной в регион Латинской Америки.
В марте сообщалось, что Россия считает заявление Минобороны Словакии о передаче Украине четырёх истребителей МиГ-29 недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.