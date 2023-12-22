RT в Telegram
Подпишись

ЦАМТО: Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России

Короткая ссылка
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко рассказал, что Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом в третьи страны истребители.
ЦАМТО: Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России
  • РИА Новости

Ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.

Он рассказал, что Киев нашёл, у кого закупить боевые самолёты, и договорился о покупке. Сделка была подтверждена, однако одно из писем о соглашении якобы попало в руки России, после чего подписание сделки сорвалось.

«Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен», — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что Бельбас имел в виду закупку российской или советской техники, ранее поставленной в регион Латинской Америки.

В марте сообщалось, что Россия считает заявление Минобороны Словакии о передаче Украине четырёх истребителей МиГ-29 недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить