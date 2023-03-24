Узнать больше

ФСВТС заявила о нарушении Словакией обязательств по реэкспорту российской военной техники

Короткая ссылка
Россия считает заявление Минобороны Словакии о передаче Украине четырёх истребителей МиГ-29 недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.
ФСВТС заявила о нарушении Словакией обязательств по реэкспорту российской военной техники
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Ведомство напомнило, что российско-словацкое межправсоглашение о военно-техническом сотрудничестве предусматривает, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные или приобретённые в результате двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Таким образом, речь идёт об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», — цитирует ФСВТС РИА Новости.

23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что это решение пополнит статистику ВС России по сбитым самолётам в зоне спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить