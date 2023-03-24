ФСВТС заявила о нарушении Словакией обязательств по реэкспорту российской военной техники

Россия считает заявление Минобороны Словакии о передаче Украине четырёх истребителей МиГ-29 недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.

Об этом заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Ведомство напомнило, что российско-словацкое межправсоглашение о военно-техническом сотрудничестве предусматривает, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные или приобретённые в результате двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Таким образом, речь идёт об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», — цитирует ФСВТС РИА Новости.

23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что это решение пополнит статистику ВС России по сбитым самолётам в зоне спецоперации.