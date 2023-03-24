ФСВТС заявила о нарушении Словакией обязательств по реэкспорту российской военной техники
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Об этом заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Ведомство напомнило, что российско-словацкое межправсоглашение о военно-техническом сотрудничестве предусматривает, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные или приобретённые в результате двустороннего военно-технического сотрудничества.
«Таким образом, речь идёт об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», — цитирует ФСВТС РИА Новости.
23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.
Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что это решение пополнит статистику ВС России по сбитым самолётам в зоне спецоперации.