Минобороны Украины отвергает сообщения о гражданстве США у детей Умерова
Ранее о том, что трое его детей стали американскими гражданами, писало издание «СТРАНА.ua».
«Дети министра (сын — десять лет, дочери — восемь лет и два года) являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет», — утверждает Министерство обороны Украины.
По заявлению ведомства, украинские паспорта они получили в посольстве Украины в США, поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, было указано место выдачи документов — США.
Журналисты обратили внимание на декларацию, в которой указано, что у детей Умерова «появился паспорт США», после того, как Умеров заявил о планах привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.