Минобороны Украины отвергает сообщения о гражданстве США у детей Умерова

Министерство обороны Украины называет фейком сообщения о том, что дети главы ведомства Рустема Умерова — граждане США. В Киеве при этом подтвердили, что в 2016 году семья министра покинула Украину.

Ранее о том, что трое его детей стали американскими гражданами, писало издание «СТРАНА.ua».

«Дети министра (сын — десять лет, дочери — восемь лет и два года) являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет», — утверждает Министерство обороны Украины.

По заявлению ведомства, украинские паспорта они получили в посольстве Украины в США, поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, было указано место выдачи документов — США.

Журналисты обратили внимание на декларацию, в которой указано, что у детей Умерова «появился паспорт США», после того, как Умеров заявил о планах привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.