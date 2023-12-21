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Минобороны Украины отвергает сообщения о гражданстве США у детей Умерова

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Министерство обороны Украины называет фейком сообщения о том, что дети главы ведомства Рустема Умерова — граждане США. В Киеве при этом подтвердили, что в 2016 году семья министра покинула Украину.

Ранее о том, что трое его детей стали американскими гражданами, писало издание «СТРАНА.ua».

«Дети министра (сын — десять лет, дочери — восемь лет и два года) являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет», — утверждает Министерство обороны Украины.

По заявлению ведомства, украинские паспорта они получили в посольстве Украины в США, поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, было указано место выдачи документов — США.

Журналисты обратили внимание на декларацию, в которой указано, что у детей Умерова «появился паспорт США», после того, как Умеров заявил о планах привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.

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