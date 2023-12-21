«СТРАНА.ua»: трое детей министра обороны Украины Умерова имеют паспорта США

Трое детей министра обороны Украины Рустема Умерова в 2022 году получили гражданство США, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Издание обратило внимание на заявление Умерова, который намерен призвать украинцев, находящихся за рубежом, пойти служить в ВСУ.

Отмечается, что в декларации за 2020 год сын и дочка Умерова указаны как украинские граждане, а в документе за 2022 год уточнялось, что они получили паспорта США.

Кроме того, гражданство США сразу после рождения получила вторая дочь Умерова.

Ранее Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.