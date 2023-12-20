Член ОП Данюк раскритиковал приостановку работы вещателя радио Sputnik Армения

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения.

«На мой взгляд, это логичное продолжение политики Пашиняна, складывается впечатление, что одна из его главных задач на посту лидера Армении заключается в том, чтобы подорвать те тесные связи, которые существовали между Арменией и Россией в сфере безопасности, в культурно-информационном пространстве», — пояснил он.

При этом, как добавил собеседник RT, не стоит забывать о том, что экономика Армении сильно зависит от товарооборота с Россией, от поставок российских энергоносителей.

«Поэтому то, что приостанавливается на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения, говорит о том, что Пашинян очень не хочет, чтобы армянское общество получало альтернативную точку зрения на ситуацию и процессы, которые происходят в мире, в контексте СВО, на пространстве СНГ. И это говорит о том, что Пашинян будет продолжать эту политику и является откровенно антироссийским ставленником Западом, к сожалению», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем радио Sputnik Армения.