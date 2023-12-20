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Член ОП Данюк раскритиковал приостановку работы вещателя радио Sputnik Армения

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения.
Член ОП Данюк раскритиковал приостановку работы вещателя радио Sputnik Армения
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это логичное продолжение политики Пашиняна, складывается впечатление, что одна из его главных задач на посту лидера Армении заключается в том, чтобы подорвать те тесные связи, которые существовали между Арменией и Россией в сфере безопасности, в культурно-информационном пространстве», — пояснил он.

При этом, как добавил собеседник RT, не стоит забывать о том, что экономика Армении сильно зависит от товарооборота с Россией, от поставок российских энергоносителей.

«Поэтому то, что приостанавливается на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения, говорит о том, что Пашинян очень не хочет, чтобы армянское общество получало альтернативную точку зрения на ситуацию и процессы, которые происходят в мире, в контексте СВО, на пространстве СНГ. И это говорит о том, что Пашинян будет продолжать эту политику и является откровенно антироссийским ставленником Западом, к сожалению», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем радио Sputnik Армения.

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