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Депутат Чепа назвал цензурой приостановку работы вещателя Радио Sputnik Армения

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя Радио Sputnik Армения.
Депутат Чепа назвал цензурой приостановку работы вещателя Радио Sputnik Армения
  • РИА Новости

Депутат отметил, что в последнее время официальный Ереван предпринимает ряд недружественных шагов относительно российских структур.

«Делает официальные заявления, которые не соответствуют истине, как например, в ситуации с Карабахом. Я думаю, что это ошибка Пашиняна. И попытки подыграть некоторым структурам, недружественным России. Я думаю, что когда-то Ереван об этом будет жалеть», — считает Чепа.

Парламентарий назвал данный шаг проявлением цензуры.

«(Это делается. — RT), чтобы минимум информации доходило до граждан и чтобы информация искажалась, чтобы избежать недовольства, накапливающегося в Армении», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем Радио Sputnik Армения

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