Депутат Чепа назвал цензурой приостановку работы вещателя Радио Sputnik Армения
- РИА Новости
Депутат отметил, что в последнее время официальный Ереван предпринимает ряд недружественных шагов относительно российских структур.
«Делает официальные заявления, которые не соответствуют истине, как например, в ситуации с Карабахом. Я думаю, что это ошибка Пашиняна. И попытки подыграть некоторым структурам, недружественным России. Я думаю, что когда-то Ереван об этом будет жалеть», — считает Чепа.
Парламентарий назвал данный шаг проявлением цензуры.
«(Это делается. — RT), чтобы минимум информации доходило до граждан и чтобы информация искажалась, чтобы избежать недовольства, накапливающегося в Армении», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем Радио Sputnik Армения.