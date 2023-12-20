Армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения.

Решение было принято регулятором в ходе заседания 20 декабря.

Вещание приостановили с 26 декабря. Также компании «Тоспа» назначен штраф в размере 500 тыс. армянских драмов ($1240).

Претензии комиссии касаются двух радиопрограмм: «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Тайм».

В протоколе утверждается, что в эфире «Пятницы с Тиграном Кеосаяном» от 17 ноября 2023 года автор и ведущий допустил ироничные и якобы унижающие честь и достоинство Армении и её народа высказывания, а также дал оценки, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин.

Также говорится, что в эфире «Абовян Тайм» были представлены мнения, которые «не только не соответствуют действительности», но и «могут вызвать панику» среди граждан Республики Армения.

Вещатель в течение трёх дней может подать апелляцию, при этом юристы компании пока не приняли соответствующего решения.