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Армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения

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Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения. 
Армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения
  • Gettyimages.ru

Решение было принято регулятором в ходе заседания 20 декабря. 

Вещание приостановили с 26 декабря. Также компании «Тоспа» назначен штраф в размере 500 тыс. армянских драмов ($1240). 

Претензии комиссии касаются двух радиопрограмм: «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Тайм».

В протоколе утверждается, что в эфире «Пятницы с Тиграном Кеосаяном» от 17 ноября 2023 года автор и ведущий допустил ироничные и якобы унижающие честь и достоинство Армении и её народа высказывания, а также дал оценки, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин.

Также говорится, что в эфире «Абовян Тайм» были представлены мнения, которые «не только не соответствуют действительности», но и «могут вызвать панику» среди граждан Республики Армения.

Вещатель в течение трёх дней может подать апелляцию, при этом юристы компании пока не приняли соответствующего решения.

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