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Глава СЖР назвал приостановку вещания Sputnik Армения нарушением свободы слова

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Полина Полетаева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что армянский регулятор приостановил на 30 дней работу вещателя радио Sputnik Армения.
Глава СЖР назвал приостановку вещания Sputnik Армения нарушением свободы слова
  • Gettyimages.ru

Собеседник RT назвал данное решение нарушением свободы слова.

«Могу сказать, что не так давно, месяц назад, я был в Армении. Мы проводили конференцию журналистскую... Знаю настроение людей. И понимаю, что очень многие в Армении знают русский язык, и для них вещание российских каналов — часть информационного потока, они привыкли получать информацию и следить за российскими СМИ. И, конечно, для них это будет нарушением свободы слова и свободы распространения информации», — отметил Соловьёв.

Он напомнил, что армянское и российское общество имеет примеры дружбы, сотрудничества и взаимодействия.

«Очень сильно переплетены наши культурные связи, а у некоторых — родственные связи. Поэтому разрывать таким образом вещание и связи, конечно, не стоило бы», — заключил председатель СЖР.

Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем радио Sputnik Армения.

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