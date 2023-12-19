Украину не приглашают в НАТО, а разные «сигналы» — это какой-то бред, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Нас не приглашают в НАТО. И все эти «сигналы», честно говоря, какой-то бред... Для меня это просто сейчас «что-то», «где-то»... Мы ни разу не получали такого предложения ни от одного из партнёров», — сказал он.

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис ранее заявил, что американские власти отвернулись от Владимира Зеленского из-за провального наступления ВСУ.

До этого главу СНБО Украины Алексея Данилова разозлил вопрос о провале наступления ВСУ на укрепления ВС России.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что получил сигнал о том, что Украина не станет членом НАТО после завершения конфликта.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.