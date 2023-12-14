Главу СНБО Украины Данилова разозлил вопрос о крупных неудачах ВСУ

Глава СНБО Украины Алексей Данилов эмоционально отреагировал на вопрос ведущего YouTube-канала Radio NV, почему план наступления Вооружённых сил Украины на укрепления ВС России провалился.

Об этом пишет РИА Новости.

Данилов отметил, что боевые действия идут для ВСУ очень сложно и ВС России превосходят украинские войска по различным параметрам.

«Планы есть у тех, кто собирает лайки (в интернете. — RT)», — добавил он.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, несмотря на провал контрнаступления украинской армии, Киев сохраняет стратегию на отказ от мирных переговоров с Россией.

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что американские власти отвернулись от Владимира Зеленского из-за провального наступления ВСУ.