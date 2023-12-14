Главу СНБО Украины Данилова разозлил вопрос о крупных неудачах ВСУ
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Об этом пишет РИА Новости.
Данилов отметил, что боевые действия идут для ВСУ очень сложно и ВС России превосходят украинские войска по различным параметрам.
«Планы есть у тех, кто собирает лайки (в интернете. — RT)», — добавил он.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, несмотря на провал контрнаступления украинской армии, Киев сохраняет стратегию на отказ от мирных переговоров с Россией.
Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что американские власти отвернулись от Владимира Зеленского из-за провального наступления ВСУ.