Депутат Рады Гончаренко: в США дали сигнал, что Украина не станет членом НАТО

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что получил сигнал о том, что Украина не станет членом НАТО после завершения конфликта.

В своём Telegram он сообщил, что тема вступления страны в альянс раздражает американские элиты. По его словам, в Вашингтоне несколько источников подтвердили, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Европе перестать говорить с Киевом о НАТО.

«Никакого НАТО не будет. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но что в 2024-м мы станем членами — нет», — написал политик.

Гончаренко добавил, что основная стратегия Украины на сегодняшний день — это Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина в будущем присоединится к НАТО.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.