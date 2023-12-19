DE: сокращение помощи ВСУ стало мощным ударом для Зеленского
- AP
- © Evan Vucci
«Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — говорится в публикации.
Авторы отметили, что украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, так как партнёры Киева не могут непрерывно поставлять нужные снаряды.
По словам журналистов, возможная победа России в битве на истощение «вызывает тревогу».
Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что украинская армия может лишиться обещанных поставок американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, если в конгрессе США не договорятся о помощи Киеву.
Вместе с этим обозреватель Эллиот Акерман в статье для журнала Time отметил, что США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Киева.