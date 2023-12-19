Сокращение масштабов боевых операций ВСУ стало мощным ударом по Владимиру Зеленскому, утверждают журналисты Daily Express.

«Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, так как партнёры Киева не могут непрерывно поставлять нужные снаряды.

По словам журналистов, возможная победа России в битве на истощение «вызывает тревогу».

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что украинская армия может лишиться обещанных поставок американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, если в конгрессе США не договорятся о помощи Киеву.

Вместе с этим обозреватель Эллиот Акерман в статье для журнала Time отметил, что США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Киева.