RT в Telegram
Подпишись

DE: сокращение помощи ВСУ стало мощным ударом для Зеленского

Короткая ссылка
Сокращение масштабов боевых операций ВСУ стало мощным ударом по Владимиру Зеленскому, утверждают журналисты Daily Express.
DE: сокращение помощи ВСУ стало мощным ударом для Зеленского
  • AP
  • © Evan Vucci

«Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, так как партнёры Киева не могут непрерывно поставлять нужные снаряды.

По словам журналистов, возможная победа России в битве на истощение «вызывает тревогу».

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что украинская армия может лишиться обещанных поставок американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, если в конгрессе США не договорятся о помощи Киеву.

Вместе с этим обозреватель Эллиот Акерман в статье для журнала Time отметил, что США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить