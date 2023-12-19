Time: США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Киева
- AP
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«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (американские. — RT) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — говорится в публикации.
По словам Акермана, Вашингтон заинтересован в стабильной обстановке в России, поэтому США ведут в отношении Украины политику «медленного одобрения».
Она заключается в том, что ВСУ получают достаточно оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы.
Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что украинская армия может лишиться обещанных поставок американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, если в конгрессе США не договорятся о помощи Киеву.