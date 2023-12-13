Экс-главком НАТО Ставридис: Киев рискует лишиться поставок F-16 и ATACMS
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В эфире телеканала MSNBC он выразил сомнение, что в Белом доме согласуют поддержку Украине до наступления рождественских каникул.
Кроме того, Ставридис добавил, что существует вероятность начала полномасштабного наступления российских войск, а без помощи Запада ВСУ не смогут справиться.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России справляются с ATACMS так же, как и с HIMARS и Storm Shadow.