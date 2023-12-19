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Bloomberg: в Прибалтике усомнились, что США будут их защищать в случае войны

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В прибалтийских странах появились сомнения в том, что США будут их защищать в случае войны, говорится в материале агентства Bloomberg.
Bloomberg: в Прибалтике усомнились, что США будут их защищать в случае войны
  • Gettyimages.ru
  • © inhauscreative

По данным издания, в Прибалтике придерживаются мнения, что российская армия не будет разгромлена на Украине, поэтому странам нужно быть готовыми к конфликту на их территориях.

Также стали чаще звучать вопросы по поводу того, будут ли США и другие партнёры рисковать своими военными, чтобы «встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза».

Ранее американский президент Джо Байден сообщил о сокращении числа военных США в странах НАТО в Европе. 

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.

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