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Путин: Россия не собирается воевать с Европой

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.
Путин: Россия не собирается воевать с Европой
  • kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Чего они (США. — RT) нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», — сказал Путин. 

Он обратил внимание на заявления со стороны руководства США и НАТО о том, что если Россия победит на Украине, то следующей целью станет страна Североатлантического альянса.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны», — сказал Путин.

По его мнению, данные заявления звучат, чтобы побудить западные страны платить деньги.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.

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