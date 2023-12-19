Путин: Россия не собирается воевать с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Чего они (США. — RT) нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», — сказал Путин.

Он обратил внимание на заявления со стороны руководства США и НАТО о том, что если Россия победит на Украине, то следующей целью станет страна Североатлантического альянса.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны», — сказал Путин.

По его мнению, данные заявления звучат, чтобы побудить западные страны платить деньги.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.